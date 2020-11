Frena la carga Aduana de Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- No alcanza a cruzar toda la carga de exportación y muchos operadores se quedan a dormir en sus camiones para cruzar temprano al día siguiente, porque persiste la lentitud y poco personal en la aduana de Laredo, Texas

José Antonio García Fuentes, presidente de la Unión Fronteriza de Operadores (UFO) aseguró que un gran volumen de carga no alcanza a cruzar por exportación y por eso sus compañeros se quedan formados en la fila y amanecen en sus unidades por las pocas casetas abiertas e insuficiente personal en la aduana de Laredo, Texas..

“Estuve anoche en el Puente Internacional 3 y platicamos con varios compañeros que estuvieron en la fila pero no pudieron cruzar por la lentitud de la aduana americana ya que tenía sólo abiertos 4 módulos. Muchos compañeros se quedaron allí, desde las 3 de la tarde hasta el otro día que abrieron. No se me hace justo que los compañeros arriesguen la vida en un lugar donde no hay baños, no hay comida”, explicó.

“Necesitamos que la aduana americana se ponga las pilas para agilizar el comercio exterior. Nosotros en cambio demostramos que queremos agilizarlo pero en Laredo, Texas no quieren trabajar”, agregó García Fuentes .Desde julio prevalece un repunte en el número de camiones que necesitan cruzar por los módulos de exportación del Puente Internacional 3, tanto vacíos como cargados con mercancías, pero los operadores afirman que la aduana americana abre pocos módulos en exportación e importación, lo que provoca interminables filas, tiempos de espera de 4 horas por camión, lo que reduce el sueldo para los choferes, y se ven obligados a esperar hasta el día siguiente.

En septiembre fue el tercer mes al hilo con incremento en cruces por exportación y los camiones que esperan cruzar por el Puente Internacional 3 transportan variedad de mercancías, como la fabricación de partes para vehículos, industria manufacturera, comercio al por mayor de otras materias primas para diferentes industrias.

Desde hace semanas, los usuarios reportan largos tiempos de espera para cruzar por exportación por el Puente Internacional 3, porque el personal de la aduana de Laredo, Texas, asegura que hay errores en los datos enviados por las empresas transportistas de Nuevo Laredo hacia el Sistema ACE de la aduana laredense.

García Fuentes y otros operadores encabezaron hace 8 años una protesta que frenó el tránsito de mercancías en ambas direcciones por el Puente Internacional 3 y a finales de octubre organizó una protesta con duración de una hora,, y al día de hoy aseguró que siguen las mismas condiciones como lentitud para cruzar por exportación e importación, porque los funcionarios de la aduana de Laredo, Texas no mejoran las medidas.