Francia final:13 veces campeón Nadal enfrenta a novato Ruud

El español Rafael Nadal devuelve contra el alemán Alexander Zverev durante su partido de semifinal del Abierto de Francia en el estadio Roland Garros, París, 3 de junio de 2022. Zverev se retiró con una lesión y Nadal enfrentará a Caspar Ruud en la final el domingo 5 de junio de 2022. ing their semifinal match at the French Open tennis tournament in Roland Garros stadium in Paris, France, Friday, June 3, 2022. (AP Photo/Thibault Camus)