El Dólar
Compra:
$16.80
Venta:
$17.80
EN VIVO

Fortalece Ayuntamiento educación ambiental

Con pláticas sobre "Huertos Escolares"

Personal especializado brindó a docentes y estudiantes herramientas prácticas y conocimientos básicos para la instalación, mantenimiento y cuidado de huertos escolares. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación General de Gestión Ambiental, llevó a cabo la capacitación “Huertos Escolares” en la Escuela Primaria Felipe Durán Robles, con el objetivo de reforzar la educación ambiental y promover la sustentabilidad desde las aulas.

Durante la jornada, personal especializado brindó a docentes y estudiantes herramientas prácticas y conocimientos básicos para la instalación, mantenimiento y cuidado de huertos escolares, fomentando el aprendizaje vivencial en temas como producción de alimentos, aprovechamiento responsable de recursos y trabajo colaborativo.

Esta actividad fortalece los distintos programas ambientales que impulsa el Gobierno Municipal en materia de educación ecológica, cultura de reciclaje, cuidado del agua y participación comunitaria, consolidando una estrategia integral orientada a formar nuevas generaciones más conscientes y comprometidas con su entorno.

Con acciones como esta, la Coordinación General de Gestión Ambiental reafirma su compromiso de impulsar la autosustentabilidad, promover hábitos responsables y consolidar espacios educativos que integren la teoría con la práctica, en beneficio de la comunidad escolar y del desarrollo sostenible del municipio.

Acerca Municipio servicios municipales a trabajadores de Robertshaw
Consejos Sociales de Participación toman protesta en El Progreso

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.