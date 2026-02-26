Fortalece Ayuntamiento educación ambiental

Personal especializado brindó a docentes y estudiantes herramientas prácticas y conocimientos básicos para la instalación, mantenimiento y cuidado de huertos escolares. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación General de Gestión Ambiental, llevó a cabo la capacitación “Huertos Escolares” en la Escuela Primaria Felipe Durán Robles, con el objetivo de reforzar la educación ambiental y promover la sustentabilidad desde las aulas.

Durante la jornada, personal especializado brindó a docentes y estudiantes herramientas prácticas y conocimientos básicos para la instalación, mantenimiento y cuidado de huertos escolares, fomentando el aprendizaje vivencial en temas como producción de alimentos, aprovechamiento responsable de recursos y trabajo colaborativo.

Esta actividad fortalece los distintos programas ambientales que impulsa el Gobierno Municipal en materia de educación ecológica, cultura de reciclaje, cuidado del agua y participación comunitaria, consolidando una estrategia integral orientada a formar nuevas generaciones más conscientes y comprometidas con su entorno.

Con acciones como esta, la Coordinación General de Gestión Ambiental reafirma su compromiso de impulsar la autosustentabilidad, promover hábitos responsables y consolidar espacios educativos que integren la teoría con la práctica, en beneficio de la comunidad escolar y del desarrollo sostenible del municipio.