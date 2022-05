Florida revoca licencia de clínica de abortos

PENSACOLA, Florida, EU.— Las autoridades le revocaron la licencia a una clínica de abortos en Florida luego que dos mujeres que se sometieron a procedimientos allí tuvieron que ser hospitalizadas.

La Agencia para la Administración de Atención Médica, dependencia del gobierno estatal, ordenó la suspensión de la licencia de American Family Planning de Pensacola. Entró en vigor el sábado.

La agencia citó dos casos al señalar que la clínica no supervisó a los pacientes en todo momento, no proporcionó registros médicos cuando las pacientes fueron transferidas y no se comunicó con las pacientes dentro de las 24 horas posteriores a su salida de la clínica para evaluar su recuperación.

En la orden emitida el viernes, la agencia indicó que tales deficiencias operativas ‘ponen en peligro la salud, la seguridad y el

bienestar’ de las pacientes de la clínica, la cual tampoco presentó informes oportunos a la agencia estatal sobre los incidentes, de acuerdo con la Agencia.

En un caso, los trabajadores de la clínica instaron al esposo de una paciente a que la llevara a un hospital en Mobile, Alabama, en lugar de a un hospital más cercano en Pensacola que tenía un acuerdo de transferencia con la clínica, lo que retrasó su tratamiento. En el hospital de Alabama, la mujer tuvo que ser reanimada y requirió una transfusión para reemplazar la pérdida de sangre, según la orden de emergencia.

En otro caso de marzo, una paciente fue trasladada a la sala de emergencias de un hospital de Pensacola con sangrado y baja presión arterial. Necesitó una cirugía de emergencia y un cirujano le realizó una histerectomía.