Flor Amargo sale del clóset; confiesa que ama profundamente a otra mujer

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de siete mil comentarios alcanzó Flor Amargo en las primeras horas del video donde confiesa que es homosexual.

La cantante originaria de Asunción Nochixtlán, Oaxaca se ha caracterizado por tener una personalidad explosiva y realizar música experimental con diferentes instrumentos, sobre todo el piano, que aceptó, fue su refugio cuando se sintió excluida por sus preferencias sexuales.

“Entre las mujeres me decían que nadamas me faltaba hacer pipi como niño y nadie me aceptaba y entre los hombres pues era ‘la mujer’, entonces me dejaban fuera, ni uno ni otro y ¡era una soledad!, pero gracias a Dios tuve el piano… en el piano pude ser yo, en el escenario podía actuar como todo lo que era, como todo lo que guardaba”, expresó la cantautora.

Durante una charla en vivo por la mañana de este lunes es que Amargo aprovechó para compartir con sus seguidores la noticia de manera oficial, la intención según afirmó, fue alentar a otras personas homosexuales a liberarse de los prejuicios sociales que los mantienen en el anonimato.

“Para mí es muy importante abrir esta parte de mi vida para que muchos de ustedes sepan que no importa la manera en que amen y a quien amen, no importa si los demás los rechazan o critican o no te aceptan”, afirmó la intérprete de 32 años.

“Uno de mis miedos de enfrentarme a ‘salir del clóset’ y decir mi verdad era que muchos me decían ‘no, es que te siguen niños’, pero ¿no sería bonito que la gente que me sigue sepa que me acepto y soy libre de condicionamientos?”, agregó.

También reveló que su pareja sentimental es su mánager, de nombre Lolita, quien la ha acompañado por mucho tiempo como “su amiga”.

“Ya no, es mi pareja y se merece que pueda decir amo a esta persona”, aseguró.

“Lolita, me dijo ‘flota en el mar’, me enseñó a caminar descalza otra vez, me enseñó tantas cosas y yo dije ‘quiero liberarme'”.

También contó detalles de la dura experiencia de enfrentarse a los prejuicios de su familia, amigos y seguidores, pero fiel a su esencia auténtica, decidió dejar claro el asunto, que 33 mil personas aplaudieron dándole ‘me gusta’ a la publicación y ofreciendo comentarios de apoyo.

“Me acuerdo que hasta tomaba alcohol para olvidarme de mi realidad, de que yo tenia este amor hacia las mujeres, que tenía preferencias diferentes y la verdad es que mucho tiempo intenté tener muchos novios etc porque yo pensaba que el aceptar eso en mí me iba a hacer menos ser humano y no”.