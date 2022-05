Fiscalía ya buscó a Pati Chapoy por mujer que la agredió

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía ya se puso en contacto con Pati Chapoy para ver si la fundadora de Ventaneando quiere ejercer alguna acción legal en contra de la mujer que la agredió verbalmente hace casi dos semanas, cuando tomaba un café con Ernesto Hernández en una plaza de la Ciudad de México.

«A ella ya le escribió la Fiscalía y hace rato, me comentó, le ofrecieron su apoyo y su ayuda en cualquier situación y si quiere hacer una denuncia que está abierta la puerta, pero evidentemente no lo va a hacer. Lo que sí me dijo cuando nos subimos al coche ese día es que qué pena y qué tristeza que estemos viviendo lo que estamos viviendo», dijo el columnista de «LSR» y responsable de Relaciones Públicas de «Ventaneando».

Los hechos ocurrieron un día en el que ambos estaban en una plaza con un poco de tiempo libre y decidieron sentarse a tomar un café. De pronto, una mujer joven que iba pasando con un niño de ocho años, aproximadamente, y un hombre (al parecer hijo y esposo), reconoció a Chapoy y comenzó a gritarle que por culpa de ella el país estaba como estaba. La conductora ni se inmutó, solamente la vio desde su asiento, pero el coraje de la mujer aumentó de intensidad y fue cuando Ernesto se levantó para encararla.

«Yo me paré y le dije oiga: ‘¿qué le pasa, está loca o qué?’, y respondió: ‘¡Es que esta mujer y tú que sales a dar la cara por ella, tú la defiendes, eres un pend…!’, y me dijo ‘chin.. tu madre’, y le contesté que la que iba a ir a chingar a su madre era ella», recordó.

Tal fue la discusión que otras mujeres que estaban en el café llamaron a Pati para alejarla del lugar, también llegó la policía pensando que Ernesto era el que había empezado el pleito, pero luego se dieron cuenta de que no, por lo que tanto él como Pati se fueron. Todo ese tiempo el niño lloró viendo a su madre.

«Yo terminé temblando, Pati estaba muy tranquila, muy ecuánime, después me contó que ya platicando con su esposo ya se soltó. Yo primero le ofrecí una disculpa por responder a la señora, pero es que nunca voy a permitir que le falten al respeto, a ella ni a ninguna mujer con la que yo esté», externó.

Actualmente, Pati Chapoy está de vacaciones, por eso no está en la emisión de «Ventaneando», pero en unos días volverá al programa.

Mientras tanto, Ernesto continúa con esa sensación de impotencia por las actitudes de esta persona que de la nada se comportó así, más cuando en 30 años de conocer a Pati, ni él ni ella habían enfrenado algo así, sino todo lo contrario, pues normalmente la gente quiere tomarse fotos y pide autógrafos, pero nunca habían sido víctimas de una situación parecida.