Firma Sergio Pérez su mejor temporada

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio Pérez finalizó cuarto en la clasificación general de la temporada 2021 de la Fórmula Uno con un total de 190 puntos.

El mexicano volvió a realizar una gran carrera en Abu Dhabi, pero debido a problemas con su motor debió abandonar.

En su primer año con la escudería Red Bull, el tapatío consiguió una victoria en Azerbaiyán y cuatro veces más subió al podio en la tercera plaza (Francia, Turquía, Estados Unidos y México).

Con el abandono en Arabia Saudita, el conductor de 31 años dejó escapar la posibilidad de pelearle el tercer lugar al finlandés Valtteri Bottas.

Pese a que en las primeras carreras se notó la falta de adaptación con el RB16B, los ingenieros de la escudería austriaca encontraron el punto ideal para el tricolor en la recta final de la campaña.

Durante el Gran Premio de la CDMX, Pérez se convirtió en el primer azteca en subir al podio en la carrera de casa, además que lideró algunas vueltas en el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez cuando su compañero Max Verstappen entró a Boxes.

Las épicas batallas rueda a rueda con el siete veces campeón de la F1, Lewis Hamilton, quedarán grabadas. En Azerbaiyán, Turquía y México, ambos volantes demostraron que además de talento, se respetan en la pista.

Ahora, el objetivo de Checo para 2022 es meterse en la batalla por el Campeonato de Pilotos con el cambio de reglamento y la igualdad de condiciones con las que correrán todos los equipos.

Thank you team for all the effort during the season and for making me feel like part of the family. Let’s finish this on a high note! @redbullracing

¡Gracias por todo el esfuerzo dado esta temporada y hacerme sentir parte de la familia, equipo! ¡Vamos a cerrar con todo! 💪 pic.twitter.com/79Uc0TcTcj

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 9, 2021