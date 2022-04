Finaliza Sergio Pérez segundo en Australia

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio Pérez sumó su podio 16 en la Fórmula Uno.

Tras el abandono de Max Verstappen en la vuelta 39, Checo alcanzó la segunda posición en el Gran Premio de Australia a bordo de su Red Bull.

Cuando parecía que el vigente monarca de la máxima categoría del automovilismo podía pelear por la victoria, el monoplaza número 1 perdió potencia, así que tuvo que detenerse y enseguida salió fuego.

Sin preocupaciones, el monegasco Charles Leclerc sumó su seguro triunfo de la temporada y el cuarto de su trayectoria, para consolidarse como líder del Campeonato de Pilotos con 71 puntos.

En la largada, Leclerc mantuvo a raya a Verstappen, mientras que el Mercedes de Lewis Hamilton aprovechó los espacios para rebasar a Pérez y a Lando Norris.

El gusto le duró poco al siete veces campeón de la F1, ya que en el giro 10, el tapatío activó el DRS y recuperó la tercera plaza sin complicaciones.

Para Carlos Sainz Jr. el circuito de Albert Park fue un verdadero dolor de cabeza. En la segunda vuelta, el español perdió el control del F1-75 en la curva 10 y tuvo que abandonar la carrera. Sainz fue de los que largó con las gomas duras, pero tardaron en calentarse.

Otro de los autos que abandonó fue el Aston Martin de Sebastian Vettel, que llamó a la segunda bandera amarilla y que terminó por beneficiar a la «Flecha Plateada» de George Russell, que escaló hasta el tercer sitio.

En los últimos giros, Hamilton intentó meterse al podio, pero Russell se lo impidió.

Por primera vez, Checo Pérez se colocó por delante de Verstappen en la clasificación con 30 unidades por 25 de su compañero.

It's P2 and a first podium of 2022 for @SChecoPerez in the #AusGP 🏆🇦🇺 pic.twitter.com/6N6F5nb9Vu

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 10, 2022