Filtro sanitario podría operar 24 horas

NUEVO LAREDO, TAM.- El incrementarse de nuevo los casos positivos de COVID-19 en esta frontera, la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris), instaló de nuevo el filtro sanitario en José de Escandón y Bravo, donde están llevando a cabo el protocolo de sanidad a conductores de vehículos.

El titular de esta dependencia doctor Adolfo Benavides Guerra, mencionó que en el filtro participan elementos de Tránsito Municipal, elementos de la Policía Estatal, así como personal de Protección Civil, estarán con este operativo de ocho de la mañana a ocho de la noche, de lunes a domingo.

“En caso de que sea mayor el flujo de automóviles, nos veremos en la necesidad de permanecer las 24 horas, contamos con suficiente personas también del municipio, para poder realizar estas acciones como lo marca el comité de salud, que es que no viajen con síntomas de enfermedad”, indicó.

Añadió que primeramente se checa a los pasajeros de los vehículos la toma de temperatura, después checar la terminación de las placas que se aplica por medio del Departamento de Tránsito Municipal con el “Programa no Circula”.

Destacó que los lunes no circulan los vehículos con placas terminación en 0 y 1, 2 y 3 no circulan los martes, 4 y 5 no circulan los miércoles, y así sucesivamente, el fin de semana el sábado aplica del 0 al 4, el domingo del 5 al 9, es decir el sábado y domingo aumenta la restricción de la circulación.

Indicó que las personas deben portar en todo momento el cubrebocas, no deben viajar más de dos personas por vehículo, no deben viajar niños ni adultos, los paisanos se podrán pasar el filtro hasta llegar a su destino sin ningún problema.

Reveló que así también estarán checando las personas que crucen hacia Nuevo Laredo a un viaje esencial quienes pueden ingresar sin ningún problema, y quien no tenga un viaje esencial que solamente venga a Nuevo Laredo de paseo o a alguna visita, estará siendo retornado a Estados Unidos.

Precisó que el viaje esencial es cuando la persona va a un hospital a una consulta médica, a llevar a su mascota al veterinario, a alguna intervención quirúrgica, o que acuda a un sepelio, todo esto con previa comprobación.

“Lo que no es esencial es que vengan a pasear, o que vengan al mandado, por eso el paisano está catalogado como un viaje esencial, sobre todo en esta temporada donde viajan a su destino muchos paisanos, donde pueden ir en el vehículo todas las personas que así lo desean”, explicó.

Benavides Guerra mencionó que este operativo tentativamente estará instalado hasta el día 8 de enero del próximo año, la persona que presente temperatura entre otros síntomas, se le darán las indicaciones correspondientes y que acuda con el médico lo más pronto posible.