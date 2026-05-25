FIFA confirma que el equipo de Irán tendrá su campo de entrenamiento en México

Jugadores de la selección de Irán saludan a la afición durante un evento organizado para el gobierno antes de que el equipo se dirija a su campamento y juegos de preparación en Turquía antes de la Copa Mundial el miércoles 13 de mayo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)

Jugadores de la selección de Irán saludan a la afición durante un evento organizado para el gobierno antes de que el equipo se dirija a su campamento y juegos de preparación en Turquía antes de la Copa Mundial el miércoles 13 de mayo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)

CIUDAD DE MÉXICO.- La FIFA anunció el lunes que México será la sede del equipo de Irán durante el Mundial de Fútbol y que viajará a Estados Unidos para los tres partidos que se disputarán allí.

El máximo organismo rector del fútbol confirmó en un comunicado que el campo de entrenamiento de la selección iraní estará en el Centro Xoloitzcuintle de la ciudad mexicana de Tijuana, frente a California.

Inicialmente la selección iraní tenía previsto entrenar en Tucson, Arizona, pero su traslado a México comenzó a barajarse como una opción debido a la incertidumbre por la guerra en Oriente Medio y las preocupaciones de seguridad.

El anuncio se dio horas después que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo durante su habitual conferencia de prensa que en México “no tenemos ningún problema” en que la selección iraní permanezca en territorio mexicano luego de que Estados Unidos objetó que mantuvieran su campamento en ese país.

“Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar”, comentó la mandataria, y añadió que México accedió a la petición de la FIFA de recibirlos.

Los equipos utilizan campamentos base para entrenar antes y después de los partidos.

La selección iraní disputará sus partidos del Grupo G en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica seis días después, para luego enfrentarse a Egipto el 26 de junio en Seattle.

Era probable que las sanciones de Estados Unidos contra Irán no hicieran más que complicar la estancia del equipo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó el lunes en un comunicado que el presidente Donald Trump había dejado claro que la selección iraní era bienvenida para participar en el torneo mundialista, pero no se abordó el tema de dónde podría alojarse, ni los comentarios de Sheinbaum.

La selección iraní participa en su cuarta Copa Mundial consecutiva y en su séptima en total. Nunca ha superado la primera ronda.

Al ser preguntada sobre las exigencias que impuso Estados Unidos a la selección de la República Democrática del Congo de que debe aislarse 21 días antes de llegar a territorio estadounidense por el brote de ébola que enfrenta ese país, la mandataria señaló que en el caso de México “tiene que haber algunas medidas sanitarias en particular que se trabajen junto con el país de origen”, para el partido que disputará el equipo africano en la ciudad mexicana de Guadalajara. No entró en detalles.

La selección africana tendrá su campamento base en Houston durante el Mundial y disputará su primer juego del Grupo K contra Portugal el 17 de junio en esa ciudad, seguido de los partidos ante Colombia el 23 de junio en Guadalajara y el 27 de junio contra Uzbekistán en Atlanta.