FIFA cambia postura de castigos por gritos homofóbicos

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, informó que la FIFA ha modificado su política de castigos ante el grito homofóbico que se presenta en los estadios, con lo que ya no habrá represalias a nivel federación siempre y cuando se mantengan los controles para erradicar esta práctica.

‘Puedo anticiparles que todo este esfuerzo ya rindió frutos. Con la FIFA ya llegamos a un acuerdo en el sentido de que la FIFA va a cambiar su postura de castigos. No va a castigar ya a la Federación Mexicana de Futbol y a los clubes siempre y cuando mantengan todas las iniciativas que tenemos, a nivel campañas y a nivel control de los estadios’, explicó el directivo.

De acuerdo con De Luisa, en caso de presentarse un grito homofóbico en los partidos, la FIFA respalda el castigo que aplique la federación y los clubes a quien comenta la falta, lo cual representa un gran avance ante los esfuerzos que se han realizado en México para controlar a la afición que gritaba de forma despectiva contra los jugadores.

‘Ahora los castigos de la FIFA van a ir de la mano de los castigos de la Federación Mexicana de Futbol y de los clubes que impongamos a quienes llevan a cabo los actos de discriminación. Esa es la gran transformación que hemos impulsado con las autoridades de fútbol. Finalmente reconoció la FIFA que México ha sido una federación en el mundo ejemplar de cómo ha peleado por evitar actos discriminatorios, no nada más en nuestro país, porque las diferentes iniciativas que hemos tenido en Estados Unidos y previo a los diferentes mundiales han sido vastas’, dijo.

En ese sentido, De Luisa dijo que continuarán los controles que se han aplicado recientemente en los estadios en México además de que las sanciones serán replicadas por la FIFA para eventos organizados por ellos.

‘El problema es la gente que grita, el problema no son los seleccionados mexicanos, no es el organizador del partido. El problema es que la gente que grita no debe entrar a los estadios. En ese sentido todo el esfuerzo del Fan ID con el que ya podemos identificar a las personas que entran a los estadios, sabemos cómo se llaman, dónde se sientan y sabemos que si llevan a cabo un acto discriminatorio, no nada más el grito, serán vetados por cinco años de partidos de la selección nacional y serán vetados de partidos de la liga MX’, dijo el directivo.