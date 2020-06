Festival de Cannes anuncia selección de 2020

'The French Dispatch', de Wes Anderson, es una de las películas que forman parte de la selección de 2020 del Festival de Cannes

"The French Dispatch", de Wes Anderson, es una de las películas de la selección oficial 2020. [Foto: IMDb]

CIUDAD DE MÉXICO.- El Festival de Cine de Cannes dio a conocer su selección oficial para la edición de este año.

The French Dispatch, de Wes Anderson; True Mothers, de Naomi Kawase; Summer of ’85, de Francois Ozon; ADN, de Maïwenn y Another Round, de Thomas Vinterberg.

También forma parte de la selección el filme Soul de Disney-Pixar, dirigido por Pete Docter y Kemp Powers.

El cineasta británico Steve McQueen presentará dos filmes este año: Lover’s Rock y Mangrove.

Además, Viggo Mortensen también competirá con Falling, cinta que representó su debut como director y que ya formó parte de la selección oficial del Festival de Sundance, mientras que Francis Lee debutará en Cannes con Ammonite.

En total, son 56 filmes los que forman parte de la selección oficial de Cannes 2020, según dijo el director del evento, Thierry Frémaux y se agruparán en una sola lista, sin separaciones como tradicionalmente se hace, pues este año no hay competencia o proyecciones especiales.

Las películas serán exhibidas en festivales asociados en todo el mundo, como el Festival Internacional de Cine de Morelia, además de Sundance, Toronto, San Sebastián, Nueva York, Río, Roma, Mumbái, Mar del Plata y Tokio.

De las 56 cintas elegidas, 16 fueron dirigidas por mujeres, lo que representa al 28.5, superior al 14 por ciento del año pasado.

Los filmes seleccionados podrán exhibir la etiqueta de la selección oficial con fines de promoción y exhibición.