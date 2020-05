Festejan a maestros en su día

NUEVO LAREDO, TAM.- En una ceremonia sencilla y escalonada, la tarde de ayer, 63 maestros de educación básica recibieron un merecido reconocimiento a su labor dentro de las aulas durante la “Entrega de Estímulos Económicos al Mérito Docente”.

Aquí, profesores de 30 años de trayectoria recibieron el reconocimiento denominado “Maestro Rafael Ramírez”, y de 40 años, “Maestro Ignacio M. Altamirano”. Este evento se desarrolló en la sala de usos múltiples del Crede y en diferentes horarios para evitar la aglomeración de personas. Aplicamos las medidas requeridas ante la existencia del Covid-19 como es el lavado de manos, el uso de cubrebocas y la sana distancia entre una persona y otra.

Este evento lo encabezaron Aurelio Uvalle Gallardo, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Nuevo Laredo y Martha Elvia García Monsivais Secretaria del SNTE en la localidad.

“El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el Secretario de Educación Mario Monroy y el Secretario de la Sección 30 del SNTE, Rigoberto Guevara, otorgaron este reconocimiento a los maestros que cumplieron 30 y 40 años de servicio”, detalló.

El jefe de educación agradeció la disposición que en estos tiempos de pandemia han mostrado los maestros hacia sus alumnos y padres de familia. “Todos conocemos las condiciones en las que estamos en salud y hoy en coordinación con el sindicato, éstos estímulos que envía el gobierno federal y estatal a 36 maestros con 30 años de servicio y a 30 maestros con 40 años de servicio.

Por su parte, Martha Elvia García envió un afectuoso saludo a sus compañeros quienes no han dejado de laborar hasta el día de hoy. “Aunque es algo diferente a otros años, hoy (ayer) en el Día del Maestro, y por la situación que estamos viviendo, no significa que no vamos a homenajear a nuestros maestros y en bloques de 10 en 10 les estamos entregando sus reconocimientos y estímulos económicos”, finalizó.