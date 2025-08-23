Festeja Gobierno de Nuevo Laredo a los bomberos en su día

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco de la conmemoración del Día del Bombero, el Gobierno Municipal ofreció un desayuno en honor a las y los integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos de Nuevo Laredo, reconociendo su entrega, valor y servicio a la comunidad.

En representación de la alcaldesa, el secretario del Ayuntamiento, Juan Ángel Martínez Salazar, dirigió un mensaje en el que destacó la labor incansable de este cuerpo de emergencia que por casi un siglo ha sido ejemplo de compromiso y amor por la ciudad.

“Hoy es un día profundamente significativo, un día en el que nos unimos como comunidad para rendir homenaje a quienes representan lo mejor del espíritu humano: la valentía, el sacrificio y la entrega incondicional. Celebramos a nuestras y nuestros bomberos de Nuevo Laredo, guardianes de nuestra seguridad y ejemplo de lealtad a la ciudad”, expresó Martínez Salazar.

El funcionario resaltó que el actual Gobierno Municipal ha cumplido su compromiso con hechos concretos al destinar una inversión histórica superior a los 20 millones de pesos para modernizar y fortalecer a la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

Con este apoyo, la administración entregó más de 200 accesorios, herramientas, equipos especializados y kits completos, garantizando así que el personal cuente con las mejores condiciones para responder de manera eficaz y segura ante cada emergencia.

Como parte del festejo, se entregó un reconocimiento especial a los elementos del cuerpo de bomberos por su entrega al trabajo.

“Este compromiso no termina aquí. Seguiremos fortaleciendo a nuestro cuerpo de bomberos, porque cada recurso invertido en ustedes es una inversión en la vida, en la seguridad y en la tranquilidad de las familias de Nuevo Laredo”, aseguró.

Finalmente, Martínez Salazar hizo un llamado a la ciudadanía para reconocer y valorar a quienes diariamente arriesgan su vida en beneficio de los demás.