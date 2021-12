Felicita Hamilton a Verstappen por el título de F1

ABU SHABI, ENIRATOS ARABES UNIDOS.- El británico Lewis Hamilton mostró la categoría al felicitar al nuevo campeón de la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen, a quien además le dio un abrazo en reconocimiento.

«Antes que nada, una felicitación a Max y a su equipo porque hicieron un gran trabajo este año. También para mi equipo, cada hombre y mujer hicieron un gran trabajo no sólo aquí, sino en la planta y estoy muy agradecido.

«No ha sido fácil porque en esta última parte dimos todo y nunca nos rendimos para poder estar donde estamos», dijo el piloto de la escudería Mercedes, tras ser cuestionado sobre la emocionante temporada, que se definió hasta la última vuelta.

Hamilton también habló sobre la enorme batalla por el trono de la Fórmula 1.

«Lo he sentido particularmente en los últimos dos meses, acercándonos al final. Ahora solamente queda pasar una buena Navidad con nuestras familias y veremos qué pasa el próximo año», comentó.

El piloto británico lideró la carrera en Abu Dhabi casi de principio a fin, pero perdió la ventaja en la última vuelta.

"But I'm so proud of my own team and we gave it absolutely everything. I've felt great in the car the last couple of months. We'll see what happens next year" #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/1X6h4nl0fQ

Max Verstappen y Red Bull dejaron todo en el trazado de Abu Dhabi para conseguir el título de la Fórmula 1.

El piloto neerlandés subrayó el reto que fue para él mantenerse en la pelea por la bandera a cuadros del último Gran Premio de la temporada, que lo acreditó como el monarca del serial, y el apoyo de su escudería para poder vencer a Lewis Hamilton en la última vuelta.

«Es increíble, estuvimos toda la carrera pelando, me acabo de dar cuenta que tengo incluso aquí una ampolla, es extraordinario lo que hizo el equipo y quiero agradecer a ellos, a Honda, que me dieron todo el material y el esfuerzo, es algo increíble,» detalló tras la carrera.

Verstappen declaró que la fortuna, Serio Pérez y su escudería fueron clave para terminar primero.

«Tengo que darle crédito a Checo porque hizo un gran trabajo, es un gran compañero

«Finalmente hoy tuve un poco de suerte. Me gusta mucho mi equipo y puedo hacer esto con ellos 10 ó 15 años consecutivos, es increíble, estoy sumamente feliz, les quiero agradecer porque tuvieron la confianza de tenerme en el equipo», concluyó.

MAX: "It's insane. I don't know what to say. I'm so pleased for the team and for all these guys. I love working with them so much.

"Finally today I had a bit of luck. My team know I love them and I want to do this with them for the next 10 or 15 years!"#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/RBbO47DJUY

— Formula 1 (@F1) December 12, 2021