Federación pide a Gueye explicar ausencia contra homofobia

PARÍS.— La Federación Francesa de fútbol pidió al centrocampista del Paris Saint-Germain Idrissa Gueye que explique el motivo de su ausencia en un partido en el que los jugadores lucieron camisetas con el número del dorsal en los colores de arcoíris como parte de una campaña contra la homofobia.

Una persona con conocimiento directo del incidente dijo el martes a The Associated Press que Gueye declinó jugar porque no quería ponerse la camiseta con los colores del arcoíris. La persona habló bajo condición de anonimato debido a Gueye no se ha pronunciado públicamente sobre el incidente.

El Consejo de Ética de la federación francesa envió una carta a Gueye, cuyo contenido fue obtenido por la AP el miércoles, en la que se le insta aclarar por qué se perdió el partido el sábado.

La carta menciona que, si las versiones que han circulado en los medios de prensa son falsas, el internacional senegalés debe sacarse una foto posando con la camiseta.

‘Su ausencia ha propiciado muchas conjeturas que ampliamente se han interpretado como una negativa a participar en esta campaña para luchar contra la discriminación’, escribió el presidente del consejo Patrick Anton.

Gueye viajó con sus compañeros a Montpellier para el partido, pero el técnico del PSG Mauricio Pochettino citó ‘motivos personales’ para justificar la ausencia de Gueye en el campo de juego.

‘O bien esas suposiciones son infundadas, por lo tanto le invitamos sin dilación a que se exprese para acallar esos rumores’, escribió Anton. ‘Por ejemplo, le invitamos acompañar su mensaje con una foto suya llevando la camiseta en cuestión’.

‘Si los rumores son ciertos, en ese caso, le pedimos que sea consciente del alcance de sus acciones y del gravísimo error cometido’, añadió Anton.

Por segunda temporada seguida, los clubes franceses lucieron los colores del arcoíris, símbolo del movimiento LGBTQ, en sus camisetas. Gueye también estuvo ausente en la jornada correspondiente a la lucha contra la homofobia en mayo pasado.

‘Al rechazar participar en esta campaña, usted valida las conductas discriminatorias (y) rechaza a los otros, y no solamente va contra la comunidad LGBTQI+’, añadió la carta de Anton.

El caso tomó un cariz político tanto en Senegal como en Francia.

El presidente senegalés Macky Sall tuiteó un mensaje de apoyo a Gueye, escribiendo en francés: ‘Respaldo a Idrissa Gana Gueye. Sus convicciones religiosas se deben respetar’.

Abdoul Mbaye, el ex primer ministro del país, también salió en defensa de Guaye, diciendo que el jugador del PSG no es un homofóbico. ‘No quiere que su imagen se use para promover la homosexualidad. Déjenlo quieto’.

Las relaciones homosexuales son consideradas como un delito en Senegal, y se pueden castigar con condenas de uno a

cinco de prisión.

Valerie Pecresse, la candidata conservadora en la elección presidendencial el mes pasado, se sumó a las críticas a Gueye.