Federación en nada apoya a transportistas

NUEVO LAREDO, TAM.- En los 2 años y 6 meses del actual sexenio, no se ha establecido ningún programa nacional para apoyar al autotransporte de carga, pese a los miles de millones de pesos obtenidos con la eliminación de fideicomisos en el 2020.

Las empresas transportistas agremiadas a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) gastan más dinero de lo presupuestado para reparar los tráileres dañados por obras federales que siguen incompletas o les falta mantenimiento, por ejemplo, el Mex 2.

El analista financiero Alberto De Léon Casso consideró que con la desaparición de 109 fideicomisos en el 2020, el gobierno federal dispone de suficientes recursos para invertir en infraestructura y para establecer programas de apoyos para diferentes sectores productivos del país.

Pero a la fecha el gobierno federal no ha invertido en nada, y no se conocen los destinos y términos en que se utilizan esos recursos por el gobierno federal, por lo tanto De León Casso dijo que debe aclararse y explicarse.

También el analista financiero consideró que no hay suficiente claridad en la manera en que el presidente de la república y Hacienda administran otros recursos, como fue la venta de los boletos de la Lotería Nacional para la rifa del avión presidencial y las diferentes subastas de joyería, vehículos y mansiones que se organizaron también en el 2020.

La CANACAR considera que debe respaldarse a las empresas del sector ante los daños causados por la pandemia y por otras problemáticas que se arrastran desde antes, como robos de mercancías y camiones de carga en carreteras federales.

Los anteriores gobiernos federales establecieron programas para entregar a las empresas transportistas apoyos financieros por cantidades como 336 mil pesos para comprar un camión nuevo o seminuevo, y renovar las unidades, y los beneficios abarcan a empresas pequeñas y medianas.

Eduardo Lozano Guajardo, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en Nuevo Laredo, ha explicado que las empresas transportistas no tienen presupuesto para renovar camiones de carga, porque son muchos los gastos de operación que deben solventar y todavía no recuperan los niveles que tuvieron hasta antes de la pandemia.

Con la pandemia de Covid-19 se frenaron los planes de las empresas del sector transportista para comprar camiones nuevos o seminuevos, además desde hace 4 años enfrentan el robo de sus unidades en determinadas carreteras federales.