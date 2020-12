Fe sostiene a las familias en medio de pandemia

NUEVO LAREDO, TAM.- Para algunas familias, en estos momentos de pandemia por Covid-19, la fe fue primero y así lo demostraron al adquirir artículos religiosos, acción que se vio reflejada en el aumento de las ventas de estos productos informó María Guadalupe Morales Arreola, propietaria del negocio de nacimientos, ubicado en el crucero de Héroe de Nacataz y Guerrero.

“Muy bien, a pesar de todas las expectativas negativas que teníamos por la pandemia que estamos viviendo todos, la venta estuvo muy bien. A pesar de las restricciones que se pusieron de no más de cinco personas dentro del tráiler, no admitir niños, nos fue muy bien gracias a Dios. Como lo he dicho desde un principio, lo único que nos sostiene en estos momentos de pandemia es nuestra fe, esto quedó reafirmado”, manifestó.

Contrario a lo que se pudiese imaginar, hubo un incremento en sus productos a comparación del 2019.

“A comparación del año pasado, las ventas subieron un 15 por ciento, para estas fechas todavía tendríamos mercancía, pero este año en esta misma fecha el tráiler prácticamente ya está vacío, las bodegas de arriba, el almacenamiento ya está vacío. Este año lo más buscado fue el Niño Dios y el Misterio que es la virgen María, el Señor San José y el Ángel”, agregó.

Aunque ya le queda muy poca mercancía, planean vender hasta este 26 de diciembre. También agradeció la presencia de la gente para adquirir sus artículos.

“Hubo mucha demanda de parte de la ciudadanía y nosotros agradecemos a toda la gente que tiene fe y cree en su Niño Dios, que tenga, fe, esperanza. Aquí estará abierto hasta el 26 de diciembre. Quiero agradecerle a toda la ciudadanía y nuestra clientela su preferencia y esperamos vernos el próximo año”, concluyó.