¡Famosas mamás al rescate!

Para Alessandra Rosaldo, el encierro no ha sido tan complicado, pues desde que dio a luz a la pequeña Aitana en 2014, las dos se han hecho inseparables. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- La lucha contra el Covid-19 ha revelado multitud de héroes entre doctores, enfermeras y trabajadores de la salud, quienes día con día enfrentan de manera admirable la pandemia.

Sin embargo, dentro de los hogares también habitan otros seres igual de valientes que combaten sus propias crisis familiares: las mamás.

Haciendo frente a la cuarentena, famosas como Alessandra Rosaldo, Cecilia Suárez, Daniela Schmidt y Érika Zaba se las han tenido que idea para hacer de este tiempo algo ameno y educativo para sus hijos, y así mantener una actitud positiva ante la situación.

Schmidt, actriz de las cintas A la Mala y El Viaje de Keta, por ejemplo, sabe muy bien que al mal tiempo, hay que darle buena cara. Es por eso que, ante las dificultades del encierro, prefiere fomentar un ambiente de paz junto a su hijo de 5 años.

“Estoy tratando sobre todo de tener buen humor y de generar positividad a mi alrededor, pero es difícil. Esta es una prueba muy importante al carácter de las personas porque hay que saber cómo mantenerse positivos, vibrar alto y saber esperar.

“Creo que es ahí donde entran las cosas que pueden provocarnos pensamientos y vibraciones bonitas como el arte, la música, la lectura, el teatro, el cine, bailar. Tratar de hacer todas estas cosas que nos elevan el espíritu y el humor mientras esperamos, es como acariciar nuestra alma para mantener la calma”, compartió Schmidt en entrevista.

Cecilia Suárez, que en 2010 se convirtió en mamá de su pequeño hijo Teo, compartió hace poco en redes unos dibujos que ambos crearon durante la cuarentena.

Las ilustraciones las acompañó con frases como: “Todo estará bien”, con las que pretende esparcir esperanza a sus fans en medio de esta crisis mundial.

“No me doy abasto con las cosas que he hecho desde casa y me da mucho gusto, porque por un lado nos mantiene ocupados, estamos trabajando, aunque sea de manera remota y coordinándonos para lograrlo.

“A mí me da mucho ánimo porque siento que de alguna manera nos conecta, nos mantiene unidos y nos da algo por lo que levantarnos ese día, y la verdad que eso es muy bueno para todos”, resaltó Suárez (La Casa de las Flores).

Para Rosaldo, el encierro no ha sido tan complicado, pues desde que dio a luz a la pequeña Aitana en 2014, las dos se han hecho inseparables, por lo que han aprovechado el tiempo para divertirse juntas. Su único dolor de cabeza ha sido la escuela.

“La parte más difícil para mí ha sido estudiar desde casa, lo de convertirnos ahora los padres de familia en maestros. Sobre todo porque Aitana está en una edad en la que requiere que esté yo ahí al cien por ciento. Eso ha sido más complicado para mi de resolver, encontrar los tiempos y tener una rutina.

“Pero fuera de eso, vemos una buena película, jugamos un juego de mesa, armamos un rompecabezas o cualquier tipo de dinámicas familiares divertidas. Le encanta jugar a las muñecas. Sí hay días que se sienten muy largos, pero nada grave”, aseguró Rosaldo.

Y si en algo coinciden todas estas famosas mexicanas es que pasar el tiempo junto a sus mayores cómplices, ya sea en cuarentena o en su vida “normal”, hace que todo esfuerzo de ser mamás valga la pena.

“Organizarse cuesta mucho trabajo y paciencia, pero de qué se puede, se puede. Al final, las gracias de Emiliano (su pequeño) son un gran alivio para estas preocupaciones, insomnios y problemas que podamos tener.

“Tener un bebé en casa te da mucha paz, nos reímos todo el tiempo y eso nos hace los días mejores”, expresó la integrante de OV7 Érika Zaba, quién entró al mundo de la maternidad a finales del año pasado.