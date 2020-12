Familia lleva juguetes y dulces a niños de casa hogar

NUEVO LAREDO, TAM. – Alfonso Mazo Macías junto con su familia llevaron horas de diversión y alegría a los cerca de 80 niños y jóvenes que alberga la Casa Hogar Elim, quienes les realizaron una posada navideña.

Alrededor de las 4:30 de la tarde del pasado viernes, integrantes de la familia Mazo llegaron hasta las instalaciones de la casa hogar ubicada en la colonia Unión del Recuerdo para pasar un rato ameno con juegos, juguetes, dulces y regalos.

Alfonso Manzo Macías, dijo que la intención es festejar la Navidad con una posada para brindarles una sonrisa a los menores.

“Vinimos a esta casa hogar para realizarle a los niños y jóvenes una pequeña posada, les trajimos un show infantil, comida, regalos, bolsitas de dulces, venimos a compartir y a convivir un ratito con los pequeñines, también les trajimos víveres, despensas, cobertores, productos de limpieza, sanitizantes que ahorita son súper importantes por lo que estamos viviendo de la contingencia”, subrayó.

Con piñatas, pastel, juegos, alimentos, show y regalos, los niños disfrutaron de la posada que les llevaron previo a la Navidad.

“La intención es convivir un rato con los pequeños, quisimos llevarles poquito de lo mucho que Dios nos da, esto nos hace ser un poquito más humanos en estas causas, queremos que la pasen bien, que disfruten de lo que les trajimos con mucho cariño”, expresó.

Dentro de un ambiente de sonrisa, los integrantes de la familia, realizaron dinámicas y juegos en los que los pequeños demostraron sus habilidades, con el fin de hacerles pasar un rato agradable.

“Esta es una actividad meramente mía, todo salió de mi bolsa, mi hermana, mi mamá y mi pareja me apoyaron para realizar este festejo, desde hace meses me di a la tarea de buscar una casa hogar y me encontré con esta casa, mamá Lupita me platicó la historia de cómo se fundó y realmente me conmovió mucho, entonces comencé a comprar las cosas, fue un ahorro familiar que hicimos para poder realizar esta posada”, manifestó.

Destacó que desean apoyar lo más que se pueda, pues aseguró que mes tras mes llevará a la casa hogar Elim, productos de limpieza, de aseo personal, entre otras cosas.

Al concluir el festejo, las niñas y niños se mostraron muy agradecidos con Alfonso Mazo Macías y su familia quienes aportan su granito de arena en obras sociales para retribuir a la ciudadanía algo de lo bueno que ha recibido en sus vidas.