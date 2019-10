Faltan plazas para maestros de educación física

NUEVO LAREDO, TAM.- Solamente un 30 por ciento de cobertura, es la que tienen escuelas de educación básica en la asignatura de educación física y se requieren más docentes para que los más de 80 mil alumnos de estos sectores educativos puedan cumplir con la activación física que requiere su organismo.

Así lo declaró Sergio del Río Morales, de la Supervisión Número 5, quien recordó que este problema data de muchos años atrás.

“Realmente tenemos problemas, la gente dice que no hay maestros de educación física, sí, sí hay, lo que pasa es que no hay plazas, hay muchos profesores que aquí no trabajan, que solamente tienen cuatro horas por semana y así no se puede vivir, por años hemos estado pidiendo y pidiendo más maestros. Tengo 47 años de servicio y desde antes siempre se ha pedido que nos den más trabajo, estamos dispuestos a trabajar bajo las condiciones que nos digan, no estamos pidiendo más solo lo que es para poder servir a los estudiantes”, comentó.