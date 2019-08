Falta última remesa de libros de texto de secundaria

NUEVO LAREDO, TAM.- El Centro Regional de Desarrollo Educativo de Nuevo Laredo (Crede) está en la espera de la última remesa de libros, estos son de secundaria para ya tener en su totalidad los 475 mil 822 ejemplares que serán distribuidos a los aproximadamente 82 mil alumnos de educación básica, una vez que este lunes 26 de agosto inicie el ciclo escolar 2019-2020.

Aurelio Uvalle Gallardo, jefe del Crede local, indicó que este retraso no se debe confundir con una retención de libros por parte de las escuelas, ya que no está permitido que por falta pago de cuotas voluntarias u otros motivos no se entregue a los alumnos su juego de libros.

En caso de presentarse una situación así, se puede reportar al teléfono del Crede el 867 712-83-96 y 867 712-53-57, o acudir a sus oficinas ubicadas en Pedro Pérez Ibarra 4902, colonia Lagos en un horario de las 9:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde.

Por su parte, el jefe del almacén de libros, Victor Joel Amaya Ruíz, indicó que una vez que al estudiante se le entreguen su juego de libros, los padres de familia y el mismo alumno debe de cuidarlos, ya que es un tanto complicado el reponer esos ejemplares, ya que se solicitan en base al registro de inscripción del ciclo escolar pasado.

“Aquí lo que recomendamos, es que los niños y jóvenes de secundaria cuiden sus libros, les deben durar todo el ciclo, especialmente cuidarlos en esta temporada de lluvias que se aproxima como es septiembre especialmente, ya que es el periodo en el cual, se incrementan los accidentes a causa de inundaciones en las casas”, señaló.

Para un debido cuidado de los libros de texto gratuito, sugirió el graparlos, forrarlos y de ser posible personalizarlos con nombre del estudiante para evitar robos o lograr su recuperación en caso de extravío.