Falta de certificados impide inscribir a 100 alumnos en Cobat 01

NUEVO LAREDO, TAM.- En una inusual situación, son alrededor de cien padres de familia los que ayer por falta de certificados de secundaria, no pudieron inscribir a sus hijos a primer semestre del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas 01, por ello, el director de este plantel Martín Alonso Avilés se reunió con ellos y les indicó que hará todo lo posible por conseguir una prorroga para que sus hijos no pierdan su lugar en la institución.

Ante esta situación, el responsable del departamento de Control Escolar del Centro Regional de Desarrollo Educativo, José Ángel Rodríguez Zapata, aseguró que esta situación se normalizará, una vez que inicie el ciclo escolar 2019-2020, ya que en algunas secundarias ya se trabaja en eso.

Esta reunión de padres de familia del Cobat 01, se registró ayer a las 10:00 de la mañana, en una de las aulas del plantel, ahí el director se reunión con los padres de familia, quienes le expusieron la situación que viven con sus hijos ante la falta del certificado de secundaria y en algunos casos hasta de una constancia de terminación que así lo avale.

“No me esperaba una cantidad tan numerosa de muchachos que no tienen certificado, desde que si terminó el muchacho, pero por situaciones internas no se alcanzó a imprimir, hasta los que tienen materias reprobadas, ya se les dio la indicación y esperamos se resuelva esta situación para que los muchachos formen parte del plantel. Vamos a alterar la agenda y buscaremos alguna estrategia, gestionaremos ante nuestras autoridades alguna solución”, comentó.

Alonso Avilés solicitó a los padres de familia enviar a sus hijos al curso que iniciará este lunes 12, ya que de lo contrario aun y cuando no estén inscritos, perderán su lugar.

“Vemos que la escuela en perfecta disposición para apoyar los diferentes casos. Hay alumnos que no tiene el certificado porque los padres de familia no se presentaron a recogerlos en las escuelas esto ocurrió el ultimo día de clases, pero ya hay personal en las secundarias, quienes estén en esa situación, ya pueden ir alas secundarias a recogerlo”, señaló.

En el caso de los jóvenes que durante la ultima semana de junio presentaron sus exámenes extraordinarios y acreditaron la materia, ellos obtendrán su certificado una vez que inicie el ciclo escolar.

Algunas secundarias que presentan este problema de emisión de certificados fueron la 2, 4 y la 7.

El plantel del Cobat 01 se ubica en Bulevard Pedro Pérez Ibarra 2801, colonia Infonavit.