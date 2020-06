Falleció el primer actor Héctor Ortega

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Héctor Ortega falleció a sus 81 años, reportó la Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDI) en sus redes sociales.

“El #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia de @ANDIMexico comunican el sensible fallecimiento del intérprete Héctor Ortega, primer actor, director y guionista de reconocida trayectoria”, se lee en la publicación de la ANDI.

“Nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos.

Por el momento, las causas del deceso así como más detalles al respecto son desconocidos.

Ortega participó en diversos programas de televisión como Cenizas y Diamantes, La Última Esperanza y La Verdad Oculta; también formó parte del elenco de telenovelas infantiles como Aventuras en el Tiempo y Alegrijes y Rebujos.

Su última participación en televisión fue la telenovela Hijas de la Luna, del 2018, y su último trabajo en el cine fue en el filme No Eres Tú, Soy Yo, del 2010.

Algunas celebridades como Adal Ramones, Eduardo España, y Daniel Bisogno compartieron en redes sociales su pésame y se despidieron del famoso.

“¡Alma buena, talentoso y gran maestro! Lo disfruté en cada momento que me tocó trabajar con él, pero más aún, amé los consejos que me dio en vida en varios episodios difíciles que me tocó pasar. Descanse en paz. Gran actor, director y amigo; Héctor Ortega”, escribió Ramones.

“Me entero con tristeza de la partida de mi querido maestro Héctor Ortega, quien nos dirigió hace muchos ayeres en El Mercader de Venecia, de William Shakespeare. Y a quien conocí dándonos clases en talleres sobre el humor. Muy querido y admirado. Q.E.P.D. ¡La vida vuela!”, se lee en el escrito de España.

