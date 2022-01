Fallece por causa naturales en vivienda prestada

NUEVO LAREDO, TAM.- Por causas naturales, una persona de la tercera edad murió en el interior de la vivienda que le prestaban y su cuerpo fue encontrado por unos vecinos, que fueron a buscarlo.

El hombre fue identificado como Merardo, de 62 años, quien residía solo en la vivienda ubicada en calle Francisco I. Madero 4201 en la colonia Hidalgo, donde era ayudado por sus vecinos.

El miércoles por la tarde, se reportó al 9-1-1 que en el mencionado domicilio se encontraba una persona muerta.

Agentes de la Policía Investigadora y personal de la Coordinación Regional de Servicios Periciales acudieron al lugar, donde al llegar encontraron el cuerpo de Merardo, quien murió acostado en un sillón.

Vecinos del hombre señalaron que este no tenía familiares y le habían prestado la vivienda para que no estuviera en la calle, dándose cuenta que había muerto, al acudir a buscarlo, después de que no saliera en toda la mañana del miércoles.

Los vecinos señalaron que el hombre era originario de Piedras Negras, Coahuila y no tenía familiares en Nuevo Laredo. Su cuerpo fue llevado a una funeraria para la autopsia.