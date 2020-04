Fallece la madre de Verónica Castro

CIUDAD DE MÉXICO.-Socorro Castro, mamá de la actriz Verónica Castro y del productor José Alberto Castro, falleció a los 85 años de edad en un hospital de la Ciudad de México.

Ventaneando informó que la señora Socorro murió la noche de ayer, sin que se conozcan hasta el momento las causas. En febrero, doña Socorro estuvo delicada de salud y fue hospitalizada de emergencia por una insuficiencia renal.

A través de su cuenta de Instagram, el productor José Alberto Castro compartió na fotografía junto a su madre y un mensaje de despedida.

“Mi más grande Amor! Gracias Madre”, se lee.

Recuerdos familiares

Para Cristian y Michel, hijos de Vero, Coco (como le decían de cariño) era casi como una madre ya que ella se encargaba de cuidarlos mientras la ojiverde actriz trabajaba.

En su adolescencia, Vero había hecho lo mismo con sus hermanos a quien ella cuidaba mientras Doña Socorro se iba a trabajar. Incluso Vero dice que de joven quiso ser monja Franciscana, pero su madre Soco, no la dejó.

“Estás loca me dijo, cuando le propuse que quería ser monja, incluso como yo llevaba en el colegio corte y confección, me había hecho mis hábitos. Creo que mi madre me inculcó mi amor a Dios y la Virgen”, contó.

Hace unos meses, a través de su cuenta de Twitter, Verónica Castro compartió un video de fotografías familiares encabezadas por su madre.