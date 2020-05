Fallece la actriz mexicana Pilar Pellicer

Hoy se nos adelantó la gran Pilar Pellicer, triste día, siempre la recordare como la gran actriz y hermosa mujer que conocí en Praga, cuando llevo su película “LaChoca” tan encantadora y alegre; después tuve la oportunidad de disfrutar tantas veces en su casa, con su encantador esposo y tantos talentos, esas tardes de bohemia y cante.. y finalmente tuve la suerte de compartir escena en “losmonologosdelavagina” y de disfrutar de su talento .. te voy a extrañar querida Pilar, pero te quedas en tantas películas que podremos ver siempre..

A post shared by Arlette Pacheco Oficial (@arlettepacheco18) on May 16, 2020 at 9:58am PDT