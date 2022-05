Fallece esposo de maestra asesinada en primaria en Texas

UVALDE, TEXAS.- La tragedia derivada del tiroteo perpetrado el martes en una primaria en Uvalde, Texas, no deja de crecer.

El marido de una de las dos profesoras que murieron tratando de proteger a los niños de un tirador murió de un infarto, revelaron familiares.

Irma García, de 49 años, murió el martes junto con otra maestra y 19 niños, a manos de Salvador «N», un joven de 19 años que entró a la primaria Robb, armado con un AR-15.

Su esposo, Joe, no soportó el dolor. De acuerdo con uno de sus sobrinos, falleció debido a un infarto.

«EXTREMADAMENTE desgarrador y vengo con un profundo dolor para decir que el esposo de mi tía Irma, Joe García, falleció debido al dolor, realmente no tengo palabras para saber cómo nos sentimos todos, POR FAVOR OREN POR NUESTRA FAMILIA, Dios tenga misericordia de nosotros. Esto no es fácil», tuiteó, de acuerdo con el «Dallas Morning News».

Joe Garcia, the husband of Irma Garcia, one of two teachers shot and killed in Uvalde, TX on Tuesday, has reportedly suffered a fatal heart attack. Joe and Irma were high school sweethearts and married 24 years. They leave behind four children. pic.twitter.com/Rlk0M2B8nR

— Ernie Zuniga (@Ernie_Zuniga) May 26, 2022