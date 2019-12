Fallece el comunicador Fernando Vigoritto

CIUDAD DE MÉXICO.- Fernando García Vigoritto, comunicador y reconocido publirrelacionista, falleció este viernes por razones aún desconocidas, sus amigos y conocidos lamentaron su deceso.

La noticia fue dada a conocer por el actor de teatro y televisión Óscar Cisneros Meza, quien anunció el fallecimiento por medio de las redes sociales: “Hoy en la mañana se reunió con nuestro creador nuestro gran amigo Fernando Vigoritto, a los que nos quieran acompañar, tan pronto como se tengan noticias de los servicios lo notificaré por este medio. Te voy a extrañar mucho mi querido amigo”.

Fernando hizo carrera como publirrelacionista de cine, sin embargo, también incursionó como comunicador, con su columna “Alguien para recordar” en la extinta publicación Tele-Guía. Su más reciente trabajo fue la conducción del programa Días de Estrellas de Astl TV.

El periodista Israel Mendoza Torres, lo recordó como alguien que lo impulsó en su carrera: “Él creyó en mí desde un inicio y me dijo ‘eres un muchacho muy inteligente y vas a llegar muy alto’.

“Hace poco nos reencontramos y me confesó que había comprado mi libro ‘Desmoronando el tiempo’ y que le había conmovido hasta las lágrimas. ‘Yo sabía que serías alguien importante y con talento, y no me equivoqué’, me dijo en aquella ocasión”, escribió en redes sociales.

Vigoritto también fue presidente del Círculo Internacional de Periodistas hasta el día de su fallecimiento. Los servicios fúnebres del comunicador se llevarán a cabo en una funeraria al sur de la capital, dio a conocer Óscar Cisneros Meza.