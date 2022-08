Fallece el actor y comediante Teddy Ray por aparente ahogamiento

CIUDAD DE MÉXICO.- Teddy Ray, famoso actor y comediante, falleció hace unos días a la edad de 32 años. La noticia fue dada a conocer por el diario «Los Angeles Times», donde se relató que el cuerpo de Ray fue descubierto una vivienda ubicada en el condado Rancho Mirage, luego de que los policías del lugar recibieran una llamada de emergencia.

En su momento las autoridades locales evitaron dar más detalles sobre el fallecimiento de Teddy, sin embargo, de acuerdo con «TMZ» la causa de muerte sería un aparente ahogamiento.

Según con información publicada esta tarde pro el portal, fuentes cercanas al departamento de policía explicaron que la llamada que recibieron fue hecha desde una vivienda privada y por el empleado de mantenimiento, quien reportó haber encontrado al joven en la piscina de la casa y sin vida.

Pese a que no existen indicios de que se trate de un homicidio, el caso presenta algunas anomalías ya que Theodore, nombre real del actor, vivía a unas dos hora y media del lugar.

También aclaran que, todavía, no hay una versión oficial de los hechos, ya que los investigadores quieren esperar hasta obtener las pruebas de la autopsia para hablar al respecto.

Ray era conocido por sus apariciones en los programas «Wild ‘n Out», «How to Be Broke» y «Pause with Sam Jay» de la cadena HBO; además de su trabajo en «Messyness» de MTV.

Familiares y amigos lo describen como un individuo divertido y con un gran corazón, incluso el canal Comedy Central dedicó un último mensaje al actor, a través de sus redes sociales: «Teddy Ray era un actor hilarante y querido. Toda la comunidad de la comedia lo extrañará profundamente».