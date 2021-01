Fallece a los 77 años el guitarrista Hilton Valentine

El guitarrista fue fundador de la banda inglesa de rock and roll The Animals a quien se le atribuye la creación de uno de los riffs de apertura más famosos de la década de 1960

En esta foto de archivo del 7 de abril de 1983, el grupo de pop británico The Animals. Hilton Valentine, el primero de izquierda a derecha, el guitarrista fundador de la banda inglesa falleció a los 77 años el 29 de enero de 2021. [Foto AP]

LONDRES.- Hilton Valentine, el guitarrista fundador de la banda inglesa de rock and roll The Animals a quien se le atribuye la creación de uno de los riffs de apertura más famosos de la década de 1960, falleció. Tenía 77 años.

El sello de la banda, ABKCO Music, confirmó que Valentine murió el viernes, según informó su esposa, Germaine Valentine. No se informó la causa de la muerte.

“Valentine fue un guitarrista pionero que influyó en el sonido del rock and roll para las próximas décadas”, dijo el sello en un comunicado.

Valentine tomó la guitarra a los 13 años en su ciudad natal de North Shields en el noreste de Inglaterra, y posteriormente se involucró en la locura del skiffle, una especie de fusión de folk estadounidense, country, jazz y blues, que estaba arrasando en el Reino Unido. Su banda de skiffle The Heppers evolucionó en The Wildcats, un grupo de rock and roll que se hizo popular en todo el norte de Inglaterra, en parte debido a la costumbre de Valentine de rodar por el suelo mientras tocaba su guitarra.

Valentine formó The Animals en 1963 junto al cantante Eric Burdon, el bajista Chas Chandler, el tecladista Alan Price y el baterista John Steel.

El éxito más famoso de la banda se produjo en 1964, cuando su versión rockera de la canción popular “The House of the Rising Sun” encabezó las listas tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos.

La canción, cuyo riff de apertura ha sido un rito de iniciación para los guitarristas en ciernes de todo el mundo desde entonces, tuvo tanta resonancia en Estados Unidos que muchas personas se sorprendieron al escuchar que la banda provenía del corazón industrial de Inglaterra.

“¡La apertura de Rising Sun nunca sonará igual! … ¡No solo la tocaste, la viviste! Escribo acongojado por la repentina noticia del fallecimiento de Hilton”, escribió Burdon en Twitter.