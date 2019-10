Expositores presentan productos en Feria de Alimentación Saludable

NUEVO LAREDO, TAM.- Más de 30 expositores presentaron sus productos y alimentos sanos en la Feria de Alimentación Saludable, ayer con la asistencia de decenas de personas.

Además, los asistentes recibieron consultas nutricionales gratuitas, toma de peso y talla, así como talleres de cocina, además se les regaló una bolsa reciclable, alusiva al Día Mundial de la Alimentación que se conmemora el 16 de octubre.

Durante el evento que se realizó el martes en el Centro Cívico, ubicado en avenida Reynosa y Héroe de Nacataz, los asistentes participaron en las charlas y talleres, recorrieron los stands con ventas de productos siempre acordes a la búsqueda e incorporación de hábitos saludables, y compartir una jornada diferente.

Trinidad Pruneda, una de la asistentes a la feria, dijo que este tipo de eventos son importantes para que las personas se informen sobre los tipos de alimentos que se pueden preparar de forma nutritiva y así evitar ciertas enfermedades como la diabetes.

Por su parte, Lucy Segura comentó que es muy bueno que se realicen este tipo de eventos, ya que enseñan a las persona a cómo alimentarse adecuadamente.

“Vimos mucha variedad de productos que no conocíamos, los precios son accesibles, a veces muchas personas no nos alimentamos correctamente porque pensamos que los productos están caros y no es así, yo tomé una asesoría, me revisaron el peso, presión y talla, es importante que cambiemos nuestros hábitos alimenticios para tener una vida más sana”, aseguró.