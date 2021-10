Exponen fondos de empresas para ley antiaborto de Texas

DALLAS, TEXAS.- Los opositores de la estricta ley contra el aborto en Texas están presionando a las empresas que dan dinero a los políticos que la aprobaron, con la esperanza de que las corporaciones se unan a la lucha en defensa del derecho a las mujeres a tomar esa decisión.

Las agrupaciones Corporate Accountability Action y American Bridge 21st Century, cercano al Partido Demócrata, patrocinan los anuncios que han salido en televisión e internet la última semana.

Los espacios evidencian particularmente los fondos donados por AT&T a los legisladores republicanos, y hay planes de difundirlos también en Florida, donde la legislatura local está considerando una ley similar.

Los defensores del derecho de la mujer a decidir sobre el embarazo en Texas están luchando contra la ley más estricta del país, contra una Corte Suprema de mayoría conservadora y contra una gran cantidad de políticos que desean emular la medida en sus propios estados.

«Este es un momento en la historia de nuestro país en que no hay lucha a medias, no se puede ser neutral», declaró Cecile Richards, ex presidenta de Planned Parenthood y hoy en día copresidenta de American Bridge 21st Century.

La ley ha logrado reducir drásticamente el número de abortos en Texas y ha obligado a las clínicas a negarse a atender a cientos de mujeres, obligándolas a ir a otros estados.

Texas tenía poco menos de 30 clínicas abortivas antes de la vigencia de la ley, el 1 de septiembre. Por lo menos seis de ellas reanudaron la práctica una vez que, la semana pasada, un juez federal ordenó suspender la aplicación de la norma, según el Center for Reproductive Rights. Pero la noche del viernes un tribunal de apelaciones permitió la reimposición de la ley mientras se escuchan los argumentos. El gobierno federal, que presentó la demanda contra la ley, tiene hasta el martes para responder.

Los anuncios propagados en Texas denuncian a AT&T, que según la agrupación Corporate Accountability Action ha donado más de 645 mil dólares los últimos dos años a casi 22 legisladores que patrocinaron la ley. La empresa, cuya sede está en Dallas, también ha dado dinero a políticos demócratas.

En Florida, los anuncios denuncian que compañías como Walt Disney han dado un total 262 mil dólares a más de una veintena de políticos que patrocinaron restricciones al aborto. NBC Universal dio 83 mil 500 dólares a políticos en Florida y 88 mil en Texas, según CAA.

AT&T emitió un comunicado asegurando que no toma partido en la controversia y que no apoya la ley de Texas. Afirma que dona dinero a políticos de todas las tendencias.

Representantes de NBC y de Disney, que en otras oportunidades han dado dinero también a demócratas, no respondieron de inmediato a pedidos de comentario.