Exigen renuncia de Seade por T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador panista Damián Zepeda exigió la renuncia del Subsecretario de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, como consecuencia de que Estados Unidos formalizara la designación de funcionarios diplomáticos para supervisar aquí la reforma laboral.

“¿De verdad no sabías que la otra parte iba a procesar algo distinto? Es muy poco creíble que eso sea verdad. Está en juego la permanencia en el cargo (de Seade).

Lo primero que tiene que haber es rendición de cuentas. Cuando se comete así de grande, tiene que haber una responsabilidad, pero lo primero que exigimos es la verdad. Si fue ingenuidad, procede que deje el cargo, pero si le mintió al Senado procede una responsabilidad”, afirmó.

Para el parlamentario sonorense, Seade pudo haberle mentido al Senado o, simplemente, “le quedó gigante el cargo, pero es inaceptable lo que pasó”.

Zepeda aseguró, en todo caso, que el Senado no fue omiso al aprobar la semana pasada el protocolo modificatorio del T-MEC.

“Ha habido mucha confusión, pero en el acuerdo modificatorio no venía el tema de los agregados laborales; o sea que el Senado no cometió ninguna omisión. No existe en el acuerdo el tema. Lo que sí existe, contrario a lo que Seade dijo en la comparecencia, la intención de Estados Unidos de meter el tema”.