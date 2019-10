Exigen a PRI elección abierta

CD. VICTORIA.- El proceso interno para renovar la dirigencia estatal del PRI en Tamaulipas, debe ser abierto a la militancia y de esa manera, renovar el liderazgo de este organismo político, propuso Tomas Gloria Requena.

“De la misma forma en que se eligió a Alejandro Moreno Cárdenas para la dirigencia nacional del PRI, de esa manera se debe elegir al de Tamaulipas, es decir, con el voto de los militantes”, indicó.

Ello luego de ser consultado torno a la celebración de este proceso, en el cual, el mismo ha manifestado su intención de tomar parte en el proceso de elección pues tiene la intención de buscar la dirigencia estatal de este organismo político.

En este sentido sostuvo que el dedazo y la imposición, es algo que el Revolucionario Institucional dejó en el pasado, al no tener una figura que tomara las decisiones al interior del Partido.

Aunque puede haber incertidumbre en el padrón, es lo que se tiene, con lo que hemos jugado y con el que debemos ir al proceso para elegir al nuevo dirigente del PRI en Tamaulipas, agregó.

El aspirante a la presidencia del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI supo reconocer que el Partido ha perdido muchos simpatizantes y militantes, porque el mismo instituto político los aisló y margino sin darse cuenta.

El ex diputado federal priista señaló que está convencido que el Partido debe ir más allá de una designación y abrir la consulta a la militancia para elegir al próximo presidente del CDE en Tamaulipas.

Dijo que, quienes aspiren a la presidencia del CDE deben ponerse de acuerdo y sentarse a la mesa para que en un marco de unidad participen los que sientan tener el respaldo de la militancia para ser electos.

Aceptó que en lo personal ha realizado un recorrido por los municipios donde el PRI tiene presencia y militancia, con el objeto de dialogar con ex legisladores federales y locales, además de ex alcaldes, a quienes les hizo patente su intención de participar por la dirigencia del Partido.