Exhortan a conscriptos a sellar cartillas

Jóvenes de la clase 2002 que estudien fuera o remisos que no vivan en Nuevo Laredo y que no han acudido al sellado de la cartilla militar tienen hasta el 18 de diciembre para realizar este trámite.

NUEVO LAREDO, TAM. – Hugo López Molano, coordinador de Junta Municipal de Reclutamiento y Fomento Cívico informó que a partir del 21 de diciembre personal de la dependencia inicia su periodo vacacional, por lo que aquellos jóvenes de la clase 2002 que estudien fuera o remisos que no vivan en Nuevo Laredo y que no han acudido al sellado de la cartilla militar tienen hasta el 18 de diciembre para realizar este trámite.

El funcionario dijo que el pasado 30 de noviembre, era el último día para que los jóvenes de la Clase 2002 y remisos presentaran su cartilla del servicio militar nacional no liberada para ser sellada con bola negra en esta oficina, sin embargo, se extendió hasta el 18 de este mes a los jóvenes estudien fuera o remisos que no vivan en Nuevo Laredo.

“Los jóvenes han tenido mucho tiempo para realizar este paso en el trámite de su cartilla militar, pero todavía pueden concluir con este proceso, definitivamente este año fueron menos los jóvenes que tramitaron su cartilla en comparación con el año pasado, pues disminuyó alrededor del 50 por ciento”, señaló.

Detalló que este 2020, un total de mil 045 jóvenes fueron los que tramitaron su cartilla, mil menos que otros años cuando se han tramitado hasta 2 mil cartillas

“Ahorita faltan menos de 100 jóvenes por sellar su cartilla, durante enero del próximo año, los sábados y domingos, los jóvenes deberán entregar sin excepción su Cartilla no liberada al Cuartel Militar del Dieciseisavo Regimiento de Caballería Motorizada, ya que una vez que la entregue en el cuartel, si no cuenta con este proceso, no les aceptará el trámite para la liberación en diciembre del 2021”, aseguró.

López Molano, agregó que para los de la clase 2003, los trámites comenzarán a partir del 15 de enero del 2021.

La junta se encuentra ubicada de Junta Municipal de Reclutamiento y Fomento Cívico ubicada en el anexo al Centro Cívico, en Héroe de Nacataz y Reynosa en un horario de9 de la mañana a 2 de la tarde, lunes a viernes o llamar al teléfono (867) 712-3337.