Exhibidoras ponen en jaque a Universal Pictures

La cadena de cines AMC resolvió que no volver a exhibir ninguna cinta de Universal Pictures por lanzar 'Trolls World Tour' en pago por evento. [Foto: IMDb]

CIUDAD DE MÉXICO.- Exhibidoras de cine en Estados Unidos están molestas con Universal Pictures por su decisión de lanzar el filme Trolls World Tour en pago por evento en lugar de esperarse a que los cines reabrieran tras la culminación de la pandemia del coronavirus.

La cadena AMC Theatres, la más grande del mundo en cinematografía, tomó represalias contra el estudio al decir que ya no proyectarían ninguna de sus futuras películas.

“Es decepcionante para nosotros, pero los comentarios de Jeff (Shell, CEO DE NBCUniversal) en cuanto a las acciones e intenciones unilaterales de Universal no nos han dejado otra opción”, expresó Adam Aron, copresidente de AMC, en una carta dirigida a Donna Langley, presidenta de Universal Filmed Entertainment Group.

“Por lo tanto, de manera efectiva, AMC ya no reproducirá películas de Universal en ninguno de nuestros cines en Estados Unidos, Europa y Medio Oriente. Esta política afecta a todas y cada una de las películas universales en sí; entra en vigencia hoy y cuando nuestros cines vuelvan a abrir, y no es una amenaza hueca o mal considerada”.

Aron añadió que su decisión no está dirigida únicamente a Universal, sino que se extiende a cualquier cineasta que abandone unilateralmente las prácticas actuales de exhibición en ausencia de negociaciones entre ambas partes, que sean beneficiosas y no les afecten.

Universal respondió al comunicado de AMC con otra declaración, en la que informó que los comentarios de Shell sobre los 100 millones de dólares que había logrado recaudar el filme animado en tres semanas de presentación online habían sido mal interpretados.

“Creemos absolutamente en la experiencia cinematográfica y no hemos hecho ninguna declaración de lo contrario. Como dijimos anteriormente: en el futuro, esperamos lanzar películas directamente a los cines, así como en pago por evento cuando esa salida de distribución tenga más sentido”, se lee en su escrito.

“Estamos decepcionados por este intento aparentemente coordinado de AMC y la OTAN de confundir nuestra posición y nuestras acciones. Nuestro objetivo al lanzar Trolls World Tour en pago por evento era ofrecer entretenimiento a personas que se refugian en casa mientras que los cines y otras formas de entretenimiento externo no están disponibles. Según la respuesta entusiasta al filme, creemos que hicimos el movimiento correcto”.

Por otra parte, Mooky Greidinger, CEO de la empresa Cineworld, alegó en un mensaje enviado al presidente de Comcast, Brian Roberts, a la que pertenece Universal, que la productora se aprovechó de la crisis ocasionada por el virus.

“Las buenas palabras de su equipo no valen nada si no podemos confiar en usted como socio”, expresó Greidinger, y añadió que otros socios de Cineworld le llamaron para explicarle que querían acortar la ventana para sus películas debido a la pandemia, pero que ésto no afectaría a sus negocios de exhibición futuros.

“No sólo Universal no se comprometió con una futura ventana (de exhibición), sino que Universal fue el único que trató de aprovechar la crisis actual y proporcionó un lanzamiento con ‘día y fecha’ de una película que aún no se había estrenado (en cines)”.

El ejecutivo afirmó que el movimiento de Universal fue inapropiado, y que se aleja de la buena práctica comercial y transparencia con la que han ido manejando sus contratos, por lo que en el futuro Cineworld no mostrará películas que no respeten a las exhibidoras, porque no tendría ningún sentido económico para ellas.

Aunque Universal no es el único estudio en decidir que uno de sus largometrajes se exhibiera de manera digital, puesto que así es como Warner Bros. lanzará Scoob! y Disney Artermis Fowl, cada uno en sus plataformas de streaming, propietarios de cadenas de cine dijeron que los comentarios de Shell de lanzar algunas películas en cine y otras en pago por evento sí los pusieron nerviosos.

“Universal ha dado el primer paso para cambiar el paradigma”, dijo el ejecutivo de estudio de otra compañía, quien añadió que los empresarios entienden las decisiones de los estudios de llevar sus producciones al entretenimiento en el hogar, y que incluso ellos mismos han querido probar esta modalidad desde hace años.