Exceso de velocidad causa accidente en Morelos y Venezuela

Una camioneta terminó volcada luego de impactar contra otro vehículo y posteriormente golpear una unidad estacionada

NUEVO LAREDO, TAM .- Un aparatoso accidente vial se registró en el cruce de la avenida Morelos y la calle Venezuela, donde una camioneta terminó volcada luego de impactar contra otro vehículo y posteriormente golpear una unidad estacionada.

El percance fue protagonizado por un Chevrolet Equinox modelo 2015, conducido por Roy, de 18 años, quien declaró: “yo circulaba por la Venezuela y en la Morelos el carro se pasó el semáforo en rojo y me impactó de un costado y me volteó”.

En el incidente también participó un Chevrolet Sonic modelo 2016, manejado por Alejandro, de 21 años. El joven indicó ante elementos de Tránsito que “yo venía por la Morelos y una camioneta roja me golpeó en la parte del copiloto y eso me llevó a pegarle a una camioneta estacionada”.

La tercera unidad afectada fue una Ford Explorer modelo 2006, propiedad de Bernardo, la cual se encontraba estacionada sobre la vía.

De acuerdo con el peritaje realizado por la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, el Chevrolet Equinox circulaba de poniente a oriente por la Venezuela a exceso de velocidad y no respetó la luz roja del semáforo al llegar a la Morelos. Tras impactar al Chevrolet Sonic, se proyectó contra un tubo metálico y terminó volcado sobre su costado izquierdo.

Las autoridades confirmaron que ambos conductores excedían el límite de velocidad en el momento del accidente. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad, aunque los daños materiales fueron cuantiosos.