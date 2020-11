Ex reinas de belleza perfilan movimiento pacifista

CIUDAD DE MÉXICO.- Cynthia de la Vega, Nuestra Belleza Mundo México 2011, dio a conocer que las ex reinas de belleza involucradas en la denuncia pública de violencia simbólica hecha por Sofía Aragón, Mexicana Universal 2019, contra Lupita Jones, decidieron poner un alto a los dimes y diretes y crear un movimiento pacifista.

“Decidimos que ya no vamos a dar más información. La próxima semana, creo, verán un comunicado o algo de parte de todas nosotras para que esto no se desvíe en morbo ni amarillismo.

“Esta es la última actualización que tomamos el día de hoy (viernes) las que estamos involucradas. Somos más de 10”, señaló De la Vega, en entrevista. “Queremos hacer las cosas bien, como un movimiento pacifista. Nada de odio ni venganza ni nada que parezca de ese estilo”.

La ex reina de belleza, quien recientemente se convirtió en mamá y tiene a su cargo un certamen de belleza en Monterrey, fue de las primeras en hablar públicamente de conflictos con Jones, Miss Universo 1991 y directora de Mexicana Universal (antes Nuestra Belleza México).

“Lo estamos haciendo por las nuevas generaciones y por las niñas que quieren cumplir su sueño”, indicó.

Tras la controversia generada por la denuncia de Aragón, salieron más testimonios de misses en defensa de ésta.

Denisse Franco, Nuestra Belleza México 2017; Paola Torres, Miss Earth México 2019, y recientemente De la Vega, expresaron su apoyo.

La regia, a quien en 2011 le retiraron la corona, dejándola sin posibilidades de representar a México en Miss Mundo 2011, dijo que vivió una situación parecida.

“Es un caso similar. El mío es una difamación, pero el de Sofía lo veo como que… meterse en temas como la depresión, que es una enfermedad, es como daño moral. Creo que sobrepasó el límite. Son casos diferentes, pero a la vez similares, donde hay violencia simbólica”.

Aseguró que revivió su caso en las historias de Instagram para sus seguidores que lo desconocían.

“Quise apoyar porque al ver la réplica (de Jones) no me gustó la falta de respeto que tuvo tanto para ella como para ex reinas de belleza. No fue la manera, vimos que quitó el video y salió a pedir disculpas. Esperemos que esto ayude”.