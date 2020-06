Ex esposa de Elton John pidió orden judicial en su contra

Los abogados de la ex esposa de Elton John no especificaron para qué pidió una orden judicial en su contra. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.-. La ex esposa de Elton John, Renate Blauel, está pidiendo una orden judicial en contra del cantante, sin especificar la razón, reportó The Guardian.

Aunque las intenciones detrás de la orden judicial contra el intérprete de “Rocketman” no están claras, se sabe que a menudo ese movimiento legal está relacionado con asuntos de privacidad o para evitar que se publique algún material.

El abogado de Blauel confirmó al periódico británico que los documentos legales ya fueron llevados a un tribunal, y que esperaba que el asunto se resolviera de manera amigable, aunque declinó dar detalles sobre la naturaleza de la orden judicial.

La ex pareja se conoció en 1983 en Londres, al momento en que John trabajó en su álbum Two Low for Zero, y menos de un año después, Blauel se había unido al séquito del cantante para una gira por Australia; la mujer decidió casarse con la celebridad en Sydney, el día de San Valentín de 1984, aunque se separaron cuatro años después, tras lo cual él anunció su homosexualidad.

De acuerdo con Page Six, el famoso y Blauel no se reencontraron después de su separación, aunque en el libro autobiográfico de John, Me, publicado en 2019, él reveló que la invitó a celebrar el momento en que se convirtió en padre, y dijo que ella rechazó la invitación.

“No presioné con el tema. Tengo que respetar cómo se siente ella”, escribió el artista.

John se casó en 2014 con su novio de muchos años David Furnish, con quien cría a sus dos hijos: Zachary, de 9 años, y Elijah, de 7 años.