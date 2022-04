Ex cantante de Calibre 50 escribe canción en honor a Debanhi

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex cantante del grupo Calibre 50, Edén Muñoz, escribió la canción «Te Voy a Encontrar» en memoria de Debanhi Escobar y todas las víctimas del feminicidio en México.

«Me tiene demasiado sensible el caso de Debanhi y las miles de personas que sufren lo mismo», escribió el cantautor en su canal de YouTube, junto a un breve video animado del tema en cuestión.

«De la única manera en la que me puedo expresar es con mi música y hoy dedico esta canción a todos aquellos que anhelan encontrar a sus ser queridos y también a todos los que anhelan ser encontrados».

¿A poco más de un día de su posteó, el clip ya rebasa las 260 mil visualizaciones, con comentarios alentadores y agradecimientos a Muñoz por poner en música y letra el sentir de varios padres mexicanos.

«Cuánto silencio en la casa, sigo sin saber de ti. Nada es lo mismo mi vida, cómo me haces falta. Sigue tu olor en el aire, tus cosas intactas. Sigo mirando tus fotos y sigo también sin perder la esperanza. Ha sido un infierno este tiempo, no sé, no me sabe vivir si tu no estás», dice la canción, musicalizada sólo con guitarra y trombón.

«No voy a rendirme, te lo prometí, no pierdo la fe, quiero estar en paz. Te sigo buscando, no descansaré, lo juro por ti. Te voy a encontrar. Te extraño mi amor, cuándo volvamos a vernos los dos, vamos a descansar».