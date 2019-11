Evo Morales ya está listo para regresar a Bolivia

Pide a comandantes no mancharse las manos de sangre; si la Asamblea Legislativa no acepta mi renuncia, estoy dispuesto a volver para pacificar al país.

CIUDAD DE MÉXICO.- El depuesto >presidente Evo Morales asegura que está listo para regresar a Bolivia si la Asamblea Legislativa de su país no acepta la renuncia que presentó el pasado domingo. Dice que se siente capaz de pacificar el país y de garantizar que se hagan nuevas elecciones en las que él está dispuesto a no ser candidato.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Evo Morales llama a las fuerzas armadas de su país a no “mancharse las manos de sangre” y dice que es necesario pacificar a Bolivia, por lo que propone que >exista un proceso de diálogo en el que participen las fuerzas políticas bolivianas con intermediación de la Organización de las Naciones Unidas, la Iglesia Católica y países voluntarios.

“Mi renuncia está en la Asamblea, si la Asamblea rechaza mi renuncia yo vuelvo. En este momento me siento capaz para pacificar Bolivia.

“La pacificación no va a llegar con balas, con armas, como lo están haciendo, la pacificación llegará a Bolivia con diálogo, un diálogo con la participación de las Naciones Unidad, de la Iglesia Católica, con países voluntarios como mediadores”, dice Evo Morales

Hasta el día domingo ni un muerto a bala y en tres días (posteriores) hay 10 muertos a bala”, añade.

“Si mi regreso a Bolivia aporta a la pacificación, vuelvo mañana mismo, me duele que haya tantos muertos, me duele que las fuerzas armadas y la policía que he equipado tanto vayan a usar (estos equipos) contra el pueblo. Comandantes, no se manchen con la sangre del pueblo”.

De acuerdo con Morales en las próximas horas en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia se discutirá si se acepta o no su renuncia como presidente.