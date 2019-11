Evo Morales acusa a OEA de postura política en elección en Bolivia

CIUDAD DE MÉXICO.-El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a la Organización de Estados Americanos (OEA) de tomar posición política y no técnica en el proceso electoral de octubre en su país.

“Dije que no tenía ningún problema en que instituciones y organismos internacionales vengan a verificar jurídicamente si hubo fraude o no hubo y entre ellas la OEA. La cancillería acordó con la OEA que el informe oficial (en el que se denunciaban graves irregularidades en los comicios del 20 de octubre) debía ser el 12 de noviembre.

“La OEA decidió una posición política y no técnica ni jurídica. Ahora me doy cuenta de algunos hermanos izquierdistas que la OEA no está al servicio de los pueblos latinoamericanos ni de los movimientos sociales, muestra del servicio del imperio norteamericano”, dijo en conferencia de prensa en el Museo de la Ciudad de México.

​El ex mandatario comentó que incluso habló personalmente con el representante de Luis Almagro, secretario general de la OEA, “para decir que con esto usted iba a llevar una matanza en Bolivia”.