Evacuan a 60 mil personas por explosión en Texas

Las autoridades de Texas pidieron a 60 mil personas en cuatro ciudades que huyan de sus hogares después de una nueva explosión en una planta química que está ardiendo durante más de 12 horas.

Here’s the moment another explosion happened at the TPC plant in Port Neches. @12NewsNow pic.twitter.com/VlVtmS79JH

— Makensie Hinkle (@MakensieTVNews) November 27, 2019