Eugenio Derbez considera que hay una crisis en la comedia

CIUDAD DE MÉXICO.- Eugenio Derbez aseguró que el género de la comedia atraviesa por una crisis, es por eso que decidió involucrarse en proyectos que se conviertan en espacios para los nuevos talentos como el “reality show” LOL: Last One Laughing.

“Efectivamente, creo que hay una crisis de comedia y se lo atribuyo a dos cosas: uno, que ya no hay tantos programas del género en televisión abierta, (por lo tanto) no hay tanto desarrollo de comediantes; y dos, que las redes sociales están matando la comedia, no puedes hacer un chiste porque te crucifican, está muy grave eso, porque te cuestionas en qué lugar, donde tenga exposición puedo hacerlo sin que me crucifiquen, y aquí en ‘LOL’ sí se puede, es de los pocos”.