EU designará a los cárteles mexicanos como terroristas

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que los cárteles del narcotráfico de México serán designados de manera oficial como organizaciones terroristas.

“Absolutamente, los voy a designar como organizaciones terroristas, absolutamente”, dijo el mandatario en una entrevista para ‘The O’Reilly Update’.

“He estado trabajando en ello desde los últimos 19 días. Esa designación no es fácil, implica todo un proceso y estamos en ello”, agregó el mandatario.

Cuando el entrevistador, Bill O’Reilly, le preguntó si esperaba que se le atacara por tomar dicha decisión, Trump dijo que no le importaba.

“No me importa. Me atacan de todo. Realmente no me importa”, concluye.

El domingo la familia LeBarón publicó en ‘We The People’, la plataforma de peticiones de la Casa Blanca, una solicitud para que se realizara la designación por considerar que las organizaciones criminales mexicanas secuestran y extorsionan con casi total impunidad.

“Son terroristas y es hora de reconocerlo”, dicta la publicación que requiere de 100 mil firmas para obtener respuesta de la Casa Blanca, según los protocolos de la plataforma.

El pasado 4 de noviembre la familia LeBarón fue víctima de un ataque en el municipio de Bavispe, Sonora, en el que tres mujeres y seis menores de edad fueron asesinados cuando viajaban en tres camionetas.