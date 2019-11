EU amenaza con aumentar aranceles a China

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes con “subir aún más” los aranceles a China si ambas naciones no logran un acuerdo comercial, en medio de las negociaciones para ratificar la primera fase del pacto.

Durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca, Trump destacó que tiene una buena relación con China y está “muy feliz ahora con la marcha de las negociaciones, pero advirtió que si éstas (las conversaciones) no llegan a buen puerto simplemente, dijo, “subiré los aranceles aún más”.

“Mira, China tendrá que hacer un trato que me guste. Si no lo hacen, eso es todo. ¿De acuerdo?”, enfatizó el mandatario estadunidense, citado por el diario local The Hill.