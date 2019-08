Estudiantes sin certificado asistirán a clases al Cobat 01

NUEVO LAREDO, TAM.- Los jóvenes de nuevo ingreso al Colegio de Bachilleres de Tamaulipas Cobat 01, que aún no cuentan con certificado de secundaria y que por lógica, no están inscritos, este lunes 26 de agosto deberán de acudir a clases, informó el director de este plantel Martín Alonso, dijo que se consultará ante la Secretaría de Educación en Tamaulipas si se otorgará algún plazo para que entreguen este documento.

“Aún no sabemos si se dará un plazo para aquellos jóvenes entreguen, seguimos igual, ellos aún no están inscritos, pero vinieron al curso y también deben venir a clases, veremos que no nos dicen sobre eso”, comentó el director.