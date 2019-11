Estudiantes ganan vehículo que rifó el Hospital Materno Infantil

NUEVO LAREDO, TAM.- La joven estudiante, Lluvia Casandra Jara Moreno de 19 años fue la afortunada ganadora del vehículo Chevrolet Beat 2019 estándar, mediante el sorteo que llevó a cabo con la Lotería Nacional, el Patronato Pro Mejoramiento del Hospital Materno Infantil, el boleto se lo regaló su padrino.

“A mis padrinos Maricela Jara y Horacio Santos nos tocó vender 25 boletos, yo vendí como cinco, y mi padrino me dijo agarra un boleto el que te guste, te lo obsequio, agarre uno luego mi padrino me habla y me dice que uno de nuestros boletos fue el ganador, que número tienes y me dijo; felicidades te ganaste el carro”, expresó la joven.