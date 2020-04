Estrena The Strokes serie en YouTube

En el programa llamado “Five Guys Talking About Things They Know Nothing About”, los integrantes de la agrupación neoyorquina compartirán anécdotas desconocidas por la mayoría de sus seguidores.

CIUDAD DE MÉXICO.-The Strokes presentó este jueves la serie Five Guys Talking About Things They Know Nothing About a través de su canal de YouTube.

A través de sus redes sociales, la banda reveló que el programa fue producido originalmente para promocionar su nuevo álbum de estudio, The New Abnormal, que saldrá a la venta este viernes, pero decidieron adelantarla por la cuarentena.

Julian Casablancas, vocalista y líder de The Strokes, reconoció que este proyecto tenía años gestándose, por lo que él y sus compañeros se sienten contentos de que finalmente salga a la luz.

La agrupación estrenará diario un nuevo episodio de la serie, aunque no especificaron de cuántos capítulos se compone el programa.